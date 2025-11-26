Circulan billetes falsos en Matehuala

Matehuala.- La policía municipal de Matehuala pide a la ciudadanía y comercios extremar precauciones ya que se ha detectado la circulación de billetes falsos, sobre todo de 500 pesos, por lo que se pide a la población en general revisen las medidas de seguridad de cada billete para evitar estafas.

En diferentes comercios como son tienditas de Matehuala, tiendas de abarrotes, entre otras se ha detectado que hay gente que hace compras y paga con billetes de 500 pesos, el problema es que los comercios no los revisan, la gente hace compras pequeñas y prácticamente les terminan regalando su dinero los comerciantes, ya que al hacer los cortes de caja se dan cuenta que le pagaron con billetes falsos.

En la última semana ya son varias las personas que han reportado que han sido estafadas recibiendo billetes falsos, por lo que es importante que la gente al momento que les paguen revisen bien los billetes, y en dado caso que les paguen con billetes falsos, inmediatamente comunicarse con las autoridades policiacas para detener a los estafadores, pues ya son varias las victimas que han caído en este fraude.

Cabe hacer mención que desde hace ya unos días se ha reportado este problema en varios comercios de Matehuala, donde hasta el momento solo ha ocurrido con billetes de 500 y mil pesos es por eso que muchos comercios no están aceptando estos billetes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí