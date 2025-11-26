Choques en SNM dejan sólo daños materiales

Dos choques por alcance registrados en la avenida Salvador Nava Martínez, dejaron como saldo solamente daños materiales en donde los conductores participantes no guardaron su respectiva distancia de seguridad.

Uno de los hechos ocurrió después de las nueve de la mañana en que una camioneta tipo panel de color blanco, se desplazaba por la lateral de la transitada avenida; fue a la altura de la calle Independencia en donde chocó por alcance contra otra camioneta, una Ford de color rojo que en esos momentos se desplazaba por ahí.

El otro percance se suscitó minutos despúes cuando un automóvil Nissan Tiida de color blanco, circulaba por los carriles centrales de Salvador Nava en dirección a la Zona Universitaria.

Fue en la cima del puente Xicoténcatl, en donde el conductor no guardó su distancia y así impactó de frente contra una camioneta KIA de color gris oscuro que por ahí transitaba y cuyo conductor disminuía gradualmente la velocidad.

Afortunadamente en los dos accidentes no hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron de consideración y elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular.