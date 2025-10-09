Hombre sufre infarto fatal al empujar vehículo

Un hombre quedó sin vida en la calle de Ciclón en el Barrio de Santiago.

El reporte fue cerca de la medianoche, cuando el hombre aparentemente sufrió un infarto al empujar un vehículo, a la altura de Moctezuma.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes al brindarle los primeros auxilios determinaron que se encontraban sin signos vitales.

Minutos más tarde acudió la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se dispusieron a levantar el cuerpo para su trámite legal.

