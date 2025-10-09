logo pulso
Hombre sufre infarto fatal al empujar vehículo

El reporte fue cerca de la medianoche

Por Redacción

Octubre 09, 2025 09:38 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco

Foto: Teodoro Blanco

Un hombre quedó sin vida en la calle de Ciclón en el Barrio de Santiago.

El reporte fue cerca de la medianoche, cuando el hombre aparentemente sufrió un infarto al empujar un vehículo, a la altura de Moctezuma.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes al brindarle los primeros auxilios determinaron que se encontraban sin signos vitales.

Minutos más tarde acudió la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se dispusieron a levantar el cuerpo para su trámite legal.

