Por presunta tentativa de homicidio, detenido

Seguridad

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Por un probable homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real con el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, Juan “N” fue capturado por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Policía de Investigación (PDI).

En agosto de 2025, en la comunidad Los Vázquez en Mexquitic de Carmona, el imputado habría agredido con un arma blanca a una mujer y a un hombre por diferencias del pasado.

Posteriormente, las víctimas acudieron a la FGESLP para denunciar los hechos, lo que permitió que un Agente del Ministerio Público integrara la carpeta de investigación. Esta fue judicializada y, con los datos de prueba, se solicitó al Juez de control el mandato judicial correspondiente.

De esta manera, el señalado fue localizado por los agentes investigadores en la fracción Milpillas de la capital potosina, donde fue capturado. En las próximas horas será presentado ante la autoridad correspondiente, quien dictará fecha y hora para la audiencia inicial, por lo pronto el asegurado estará interno en el Centro de Reinserción Social ubicado en la Delegación La Pila.

