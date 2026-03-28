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Identificados, presuntos responsables de muerte de policías en Villa Juárez

La Secretaría de Seguridad y la Policía de Investigación trabajan en la captura y judicialización del caso

Por Redacción

Marzo 28, 2026 12:03 p.m.
A
Identificados, presuntos responsables de muerte de policías en Villa Juárez

Luego que recientemente dos oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron asesinados a balazos durante una emboscada perpetrada por la delincuencia organizada en el municipio de Villa Juárez, ya se tienen identificados a los presuntos responsables del crimen.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien refirió que se trabaja con la Policía de Investigación (PDI) para detener a los criminales, procesarlos y judicializar la carpeta de investigación.

Robusteció que mediante inteligencia policial y estratégica, las corporaciones de seguridad pública analizan por dónde ingresaron, quiénes integran el grupo delictivo y de dónde provienen.

Matizó que, si bien también se revisan los protocolos de actuación de la Guardia y de la policía Municipal de Villa Juárez, el objetivo prioritario es el seguimiento de los culpables de la agresión armada.

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Sentenció que el ataque directo contra los oficiales se debe a las recientes aseguramientos de armas y drogas, así como detenciones de presuntos agresores, acciones que, en suma, han logrado debilitar la operatividad de las organizaciones delictivas en la zona.

Reportó que dos patrullas se dirigían de Cerritos a Rioverde para la puesta a disposición de un detenido; sin embargo, en el trayecto los dos oficiales se separaron para hacer escala en Villa de Juárez, lugar donde fueron interceptados por los criminales.

"Nuestro objetivo es debilitarlos cada vez más y no dejarlos que hagan presencia ahí, para que ni la ciudadanía, ni nosotros suframos este tipo de actos. Claro que no (se quedará impune el asesinato); ya traemos identificados", concluyó.

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