logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Identifican 16 números telefónicos usados para extorsionar

La SSPC pidió a los capitalinos no caer en el juego, bloquear y reportarlos

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 02, 2025 03:07 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, identificó al menos 16 números telefónicos, desde los que se ha pretendido extorsionar a ciudadanos.

De acuerdo con un informe de la Policía Cibernética Municipal, en septiembre se identificaron estos números telefónicos vinculados a estos intentos de engaños o fraudes.

La corporación pidió a los capitalinos mantenerse alerta, no caer en el juego, bloquear y reportar los números.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para las denuncias, se puso a disposición de los ciudadanos el número de WhatsApp: 4443293281

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identifican 16 números telefónicos usados para extorsionar
Identifican 16 números telefónicos usados para extorsionar

Identifican 16 números telefónicos usados para extorsionar

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La SSPC pidió a los capitalinos no caer en el juego, bloquear y reportarlos

Trabajador de la construcción fallece tras caída en Ciudad Valles
Trabajador de la construcción fallece tras caída en Ciudad Valles

Trabajador de la construcción fallece tras caída en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Rubén García perdió la vida al caer desde altura en obra. Compañeros lo llevaron a casa en lugar de hospital.

Un muerto y tres heridos en choque con locomotora en ZI
Un muerto y tres heridos en choque con locomotora en ZI

Un muerto y tres heridos en choque con locomotora en ZI

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en el eje 140 y las vías México-Laredo, durante la madrugada

Por homicidio pasarán su proceso en prisión
Por homicidio pasarán su proceso en prisión

Por homicidio pasarán su proceso en prisión

SLP

Redacción