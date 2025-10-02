Identifican 16 números telefónicos usados para extorsionar
La SSPC pidió a los capitalinos no caer en el juego, bloquear y reportarlos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, identificó al menos 16 números telefónicos, desde los que se ha pretendido extorsionar a ciudadanos.
De acuerdo con un informe de la Policía Cibernética Municipal, en septiembre se identificaron estos números telefónicos vinculados a estos intentos de engaños o fraudes.
La corporación pidió a los capitalinos mantenerse alerta, no caer en el juego, bloquear y reportar los números.
Para las denuncias, se puso a disposición de los ciudadanos el número de WhatsApp: 4443293281.
