Seguridad

Incautan 5 cámaras clandestinas en San Lorenzo

Estiman que las usaban delincuentes para vigilar operativos policiales

Por Redacción

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Incautan 5 cámaras clandestinas en San Lorenzo

Cinco cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, fueron retiradas y aseguradas por agentes de la Guardia Civil Estatal, que desplegaron un operativo en coordinación con las autoridades del Ejército Mexicano.

Los aparatos se encontraban en postes de la vía pública y se considera que era utilizados por parte de delincuentes para monitorear los movimiento de las corporaciones policiales.

De acuerdo a la información, tras los recorridos sobre el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, al oriente de la zona metropolitana, los policías y militares detectaron cinco cámaras, presuntamente instaladas por personas para la comisión de ilícitos en la colonia mencionada.

Tras indagar con vecinos de la zona y corroborar que no pertenecían a ninguna persona del lugar, se procedió a desinstalarlas y ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes.

Las cámaras estaban instaladas en postes de luz y abarcaban distintos tramos en las calles, siendo finalmente puestas a disposición del Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones respectivas.

