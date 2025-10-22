logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con “mota”, sorprenden a malvivientes

Por Redacción

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Con “mota”, sorprenden a malvivientes

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco hombres por posesión de enervantes, esto en distintas colonias, derivado de labores preventivas que se despliegan de forma permanente para inhibir la comisión de hechos delictivos.

Los oficiales municipales detuvieron a Fernando “N” de 28 años en la avenida Puerta Real, de la colonia del mismo nombre, quien cometía faltas administrativas, encontrándole una bolsa con hierba verde seca similar a la marihuana.

Luis “N” de 25 años fue ubicado en la calle María Teresa, en la colonia La Lomita, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

Por otra parte, en la calle Tangamanga de la colonia El Morro, los servidores públicos interceptaron a quien dijo llamarse José “N” de 50 años, quien fue sorprendido cometiendo faltas administrativas, descubriéndole una bolsa con marihuana. Sobre la calle de Las Flores, en la colonia Las Flores, fue sorprendido Ángel “N” cuando alteraba el orden, encontrándole una bolsa con hierba similar a la marihuana. Por último, en la calle Rito García, de la colonia Genovevo Rivas Guillén Tercera Sección, los agentes municipales notaron que un sujeto conducía una motocicleta a exceso de velocidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de darle alcance y dialogar con él, se identificó como Juan “N” de 40 años, a quien se le localizó un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

A los cinco se les dio a conocer que serían detenidos por posesión de enervantes y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo
Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo

Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo

SLP

Redacción

Estiman que las usaban delincuentes para vigilar operativos policiales

Con “mota”, sorprenden a malvivientes
Con “mota”, sorprenden a malvivientes

Con “mota”, sorprenden a malvivientes

SLP

Redacción

Automóvil se trepa en contención del bulevar
Automóvil se trepa en contención del bulevar

Automóvil se trepa en contención del bulevar

SLP

Redacción

El conductor se descontroló, por suerte no hubo personas lesionadas

Arrestan a vándalos con dosis de cristal
Arrestan a vándalos con dosis de cristal

Arrestan a vándalos con dosis de cristal

SLP

Redacción