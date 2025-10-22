Con “mota”, sorprenden a malvivientes

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco hombres por posesión de enervantes, esto en distintas colonias, derivado de labores preventivas que se despliegan de forma permanente para inhibir la comisión de hechos delictivos.

Los oficiales municipales detuvieron a Fernando “N” de 28 años en la avenida Puerta Real, de la colonia del mismo nombre, quien cometía faltas administrativas, encontrándole una bolsa con hierba verde seca similar a la marihuana.

Luis “N” de 25 años fue ubicado en la calle María Teresa, en la colonia La Lomita, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

Por otra parte, en la calle Tangamanga de la colonia El Morro, los servidores públicos interceptaron a quien dijo llamarse José “N” de 50 años, quien fue sorprendido cometiendo faltas administrativas, descubriéndole una bolsa con marihuana. Sobre la calle de Las Flores, en la colonia Las Flores, fue sorprendido Ángel “N” cuando alteraba el orden, encontrándole una bolsa con hierba similar a la marihuana. Por último, en la calle Rito García, de la colonia Genovevo Rivas Guillén Tercera Sección, los agentes municipales notaron que un sujeto conducía una motocicleta a exceso de velocidad.

Después de darle alcance y dialogar con él, se identificó como Juan “N” de 40 años, a quien se le localizó un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

A los cinco se les dio a conocer que serían detenidos por posesión de enervantes y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.