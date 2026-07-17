Incautan cientos de drogas a presuntos "narcos"
En las capturas también aseguraron vehículos y ponchallantas
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En acciones permanentes de vigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a tres personas, aparentes narcomenudistas, asegurándoles cientos de dosis de enervantes, vehículos y "ponchallantas".
En el municipio de Villa de Reyes, policías estatales, en conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a Eduardo "N", de 51 años, a quien se le aseguraron al menos cien dosis de "cristal" y más paquetes con marihuana, además de "ponchallantas", un vehículo y una motocicleta.
Por otra parte, en la localidad Rascón, en Ciudad Valles, oficiales estatales detuvieron a Patricia "N", una señora de 64 años, a quien también se le incautaron una centena de dosis de marihuana y de "cristal".
Además, en el municipio de San Ciro de Acosta se detuvo a José "N", de 35 años, a quien se le aseguraron decenas de dosis de marihuana y de "cristal". Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene el despliegue operativo "para combatir el narcomenudeo, inhibir la actividad de grupos delictivos".
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