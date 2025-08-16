Intentan robo en Catedral de Ciudad Valles; hay un detenido

CIUDAD VALLES.- Un joven fue detenido luego de que presuntamente se metió a robar a la Catedral de Ciudad Valles; se presume pudiera estar involucrado en el otros robos a templos religiosos.

La mañana de este viernes, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron a Arturo O., de 19 años, con domicilio en la zona centro, quien presuntamente intentaba forzar las alcancías de la Catedral.

Los oficiales realizaban patrullajes por la zona, cuando les informaron que había una persona agresiva dentro del templo, ubicado en la esquina de las calles 16 de Septiembre y Galeana. El reporte indicaba que el sospechoso estaba tratando de abrir las alcancías que resguardan donativos.

Cuando llegaron, Arturo se encontraba sentado en una de las bancas, y al verse rodeado, decidió entregarse.

El sujeto habría ingresado por una puerta lateral, rompiendo cristales y violentando un candado. En el lugar se halló una herramienta tipo "perica", utilizada presuntamente para forzar los contenedores.

Los policías llevaron al detenido ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues el responsable de Catedral dijo que lo denunciaría.

Cabe mencionar que Arturo coincide con las características de uno de los ladrones que recientemente saquearon la iglesia de la colonia Altavista.