CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Seguridad

Joven resulta herida al chocar contra poste

Circulaba por la carretera a Zacatecas cuando perdió el control del volante

Por Redacción

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Joven resulta herida al chocar contra poste

Una joven conductora resultó lesionada al impactar su automóvil con la base de concreto de un poste de la Comisión Federal de Electricidad, esto al circular por la carretera a Zacatecas, frente a la colonia San Angelín II.

Los hechos se sucedieron antes de las dos de la tarde de este martes, en que la joven conducía un automóvil Atos de color gris sobre carretera Zacatecas, en dirección de la iglesia del Saucito hacia el Anillo Periférico Norte.

Al llegar frente a un parabús de la colonia San Angelín II, la conductora perdió el control del volante hacia su izquierda y de esta forma chocó de frente contra la base de concreto de un poste de la CFE, para dar medio giro y finalmente quedar obstruyendo el carril derecho entorpeciendo parcialmente la circulación.

Al sitio llegaron paramédicos particulares para valorar a la conductora, quien tuvo que ser llevada a una clínica particular para recibir la atención requerida ya que presentaba lesiones de consideración.

Asimismo, los peritos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente pero se esperaba que hubiera un acuerdo legal en el hecho, ya que al parecer no hubo daños a terceros, sólo los que sufrió el automóvil que acabó destrozado de la parte frontal.

