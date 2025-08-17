logo pulso
50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Seguridad

La FGE investiga casos de muerte violenta de perros en la Altavista

Vecinos relatan casos de maltrato y muerte de perros en Altavista. La FGE toma acción.

Por Huasteca Hoy

Agosto 17, 2025 02:38 p.m.
La FGE investiga casos de muerte violenta de perros en la Altavista

CIUDAD VALLES. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el maltrato y muerte provocada a dos canes pequeños en la colonia Altavista.

Vecinos de la colonia Altavista narraron que antes del fin de semana, un hombre que aparentemente actúa bajo los influjos de alguna sustancia tóxica había matado a un par de perros de talla pequeña que viven entre los contenedores y estructuras del campo conocido como "De los húngaros", y que es una extensión de menos de una hectárea, enclavada en esa colonia.

Basándose en el Ley Estatal de Protección a los Animales, la FGE inició una carpeta de investigación, en la que también se incluyen las agresiones a vecinos de ese mismo lugar.

El hombre, al que conocen como "José N." presuntamente es vecino del sector y ha causado destrozos a coches y viviendas.

