logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Impacta carro contra puente de avenida Salk

Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Impacta carro contra puente de avenida Salk

Un automóvil resultó con daños materiales de consideración luego de estamparse contra un pilar del puente de la avenida Salk y el bulevar Rocha Cordero, por suerte el conductor no presentó lesiones de consideración.

El accidente tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este sábado, cuando un automóvil Jetta de color blanco, circulaba por el bulevar Rocha Cordero en dirección a la avenida Industrias.

Al llegar al puente de la avenida Salk, el conductor intentó dar vuelta en “U” y en eso perdió el control del volante, subiéndose a la acera para de esta forma chocar de frente contra el pilar del puente, quedando con serios daños.

No hubo heridos en este caso y elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho, trasladándose el auto a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan automóviles en la ‘57, uno acaba volcado
Chocan automóviles en la ‘57, uno acaba volcado

Chocan automóviles en la ‘57, uno acaba volcado

SLP

Redacción

Impacta carro contra puente de avenida Salk
Impacta carro contra puente de avenida Salk

Impacta carro contra puente de avenida Salk

SLP

Redacción

Mujer intentó surtir de a gratis su despensa
Mujer intentó surtir de a gratis su despensa

Mujer intentó surtir de a gratis su despensa

SLP

Redacción

Vigilantes de una Bodega Aurrerá la detectaron con un carrito lleno de mercancía

Lluvia causa carambola entre cinco vehículos
Lluvia causa carambola entre cinco vehículos

Lluvia causa carambola entre cinco vehículos

SLP

Redacción

Impactaron por alcance en la carretera a Rioverde, hubo dos heridos