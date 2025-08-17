Impacta carro contra puente de avenida Salk

Un automóvil resultó con daños materiales de consideración luego de estamparse contra un pilar del puente de la avenida Salk y el bulevar Rocha Cordero, por suerte el conductor no presentó lesiones de consideración.

El accidente tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este sábado, cuando un automóvil Jetta de color blanco, circulaba por el bulevar Rocha Cordero en dirección a la avenida Industrias.

Al llegar al puente de la avenida Salk, el conductor intentó dar vuelta en “U” y en eso perdió el control del volante, subiéndose a la acera para de esta forma chocar de frente contra el pilar del puente, quedando con serios daños.

No hubo heridos en este caso y elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho, trasladándose el auto a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí