logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Lesionados, padre e hijo tras volcar en la Valles-Tampico

Fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias

Por Huasteca Hoy

Enero 15, 2026 04:48 p.m.
A
Lesionados, padre e hijo tras volcar en la Valles-Tampico

CIUDAD VALLES.- Un vehículo se salió del camino y volcó sobre la carretera libre Valles-Tampico; el conductor y su hijo menor de edad resultaron lesionados.

La tarde de este jueves, Jesús Osvaldo de 30 años de edad, circulaba en un vehículo Volkswagen Vento azul, con dirección de Tamuin a Ciudad Valles.

Según testigos, en el kilómetro 6, tramo San Felipe-Cemex, el conductor quiso rebasar, pero perdió el control del volante y se salió de la carretera, chocando contra un talud y posteriormente su unidad volcó.

Jesús viajaba en compañía de un menor de edad, ambos resultaron lesionados, y fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De milagro, las lesiones fueron leves y no fue necesario su traslado a un hospital. También apoyaron en el auxilio elementos del Cuerpo de Bomberos, así como Policías Municipales.

LEA TAMBIÉN

Un muerto y un herido, en volcadura de tráiler

Circulaba por la carretera a México, a la altura del municipio de Santa María del Río

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lesionados, padre e hijo tras volcar en la Valles-Tampico
Lesionados, padre e hijo tras volcar en la Valles-Tampico

Lesionados, padre e hijo tras volcar en la Valles-Tampico

SLP

Huasteca Hoy

Fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias

Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles
Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles

Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, este jueves por la mañana en Altavista

Abandonan maletín con marihuana y cristal en Abastos
Abandonan maletín con marihuana y cristal en Abastos

Abandonan maletín con marihuana y "cristal" en Abastos

SLP

PULSO

Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer
Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer

Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer

SLP

Huasteca Hoy

Su pareja fue trasladada en estado grave a un hospital