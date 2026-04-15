Localizan a hombre colgado en lote baldío en Soledad
El hallazgo ocurrió en la lateral de la carretera 57 a Matehuala, cerca de la calle Porfirio Díaz.
Un hombre fue localizado colgado de un árbol en un lote baldío ubicado en la lateral de la carretera 57 a Matehuala, próximo a la calle Porfirio Díaz, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El hallazgo fue reportado después de las 13:00 horas.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes aseguraron el área como primeros respondientes. Posteriormente, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las labores para el rescate del cuerpo.
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