Seguridad

Localizan a menor con ficha de búsqueda

Por Redacción

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
Localizan a menor con ficha de búsqueda

MATEHUALA.- La coordinación inmediata de las autoridades de la Guardia Civil Estatal con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas permitió localizar a una menor, que tenía ficha de búsqueda desde el tres de octubre del año en curso, en el municipio de Matehuala.

Tras recibir la alerta de la no localización de la menor, los cuerpos de seguridad y búsqueda desplegaron un operativo por los sectores del municipio de Matehuala, logrando tener contacto con una persona del sexo femenino, en la colonia Colinas de la Paz, que cumplía con las características físicas de la infante.

Después de verificar que estuviera bien, le brindaron las atenciones humanitarias debidas y fue reunida con su red familiar, quien agradeció por el apoyo otorgado por los uniformados.

La GCE recomienda mantener contacto directo con las hijas e hijos en todo momento y en caso de desaparición no esperar 24 horas para reportarlo a las autoridades, ya que eso permite una agilidad en su búsqueda y localización.

