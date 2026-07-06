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Madre fue agredida por su propio hijo

Por Redacción

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Madre fue agredida por su propio hijo
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      En la colonia Hogares Populares Pavón, agentes de la Guardia Civil de Soledad atendieron el reporte de una madre que denunciaba a su propio hijo por violencia familiar. En el lugar fue detenido Luis "N", de 38 años, presunto responsable.

       Derivado del reporte por violencia en el interior de una vivienda, este sujeto fue señalado por una mujer de 63 años de haberla agredido física y verbalmente. Durante la intervención de los oficiales, la agraviada manifestó que su hijo es agresivo y teme por su seguridad por lo que deseaba proceder legalmente. 

       Conforme a los protocolos de actuación, esta persona fue informada que sería detenida por el delito de violencia familiar para posteriormente ser puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      En su informe, "la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la ciudadanía de trabajar para erradicar estas conductas y salvaguardar la tranquilidad de las familias soledenses".

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