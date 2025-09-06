Rescatan a una joven tirada sobre el Río Santiago
En la zona no se localizó bicicleta u otro vehículo particular como indicio de este incidente
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital atendió el reporte de una mujer tirada sobre el bulevar del Río Santiago.
La corporación informó que esta mañana, los oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de la mujer tirada sobre la zona de rodamiento en el bulevar, justo debajo del puente de Damián Carmona.
La mujer de 22 años, presentó lesiones y no refirió sus datos generales.
Paramédicos brindaron asistencia en el lugar y la trasladaron al hospital para su valoración.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la zona no se localizó bicicleta u otro vehículo particular como indicio de este incidente, informó la SSPC.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Rescatan a una joven tirada sobre el Río Santiago
PULSO
En la zona no se localizó bicicleta u otro vehículo particular como indicio de este incidente
Un muerto, deja accidente entre dos tráilers
Redacción
Chocaron en la carretera a Matehuala y uno quedó volcado