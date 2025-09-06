logo pulso
Rescatan a una joven tirada sobre el Río Santiago

Por PULSO

Septiembre 06, 2025 10:42 a.m.
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital atendió el reporte de una mujer tirada sobre el bulevar del Río Santiago.

La corporación informó que esta mañana, los oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de la mujer tirada sobre la zona de rodamiento en el bulevar, justo debajo del puente de Damián Carmona.

La mujer de 22 años, presentó lesiones y no refirió sus datos generales.

Paramédicos brindaron asistencia en el lugar y la trasladaron al hospital para su valoración.

En la zona no se localizó bicicleta u otro vehículo particular como indicio de este incidente, informó la SSPC.

