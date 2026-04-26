Motociclista muere tras derrapar en camino a La Joyita de la Cruz

Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes luego de derrapar en motocicleta en la carretera que conduce a la comunidad de La Joyita de la Cruz, en el tramo comprendido entre Jassos y dicha localidad.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:00 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre un motociclista accidentado. Al lugar acudieron elementos del municipio de Cerro de San Pedro, quienes localizaron a un hombre tirado junto a una motocicleta.

Paramédicos municipales arribaron al sitio y, tras valorar al lesionado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Policía Municipal acordonó la zona en espera de las autoridades ministeriales. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.