Motociclista pierde la vida tras choque en Soledad

Una joven motociclista pierde la vida en choque con automóvil en la colonia Unidad Fidel Velázquez de Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos se registraron por la madrugada del viernes en el cruce de avenida de Los Pinos y Seguridad Social con dirección a carretera Rioverde, donde el joven motociclista impactó con un automóvil Chevrolet Chevy.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorar al joven lo encontraron sin signos vitales.

El conductor del automóvil fue detenido para ser presentado ante el Ministerio Público.

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Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento del cuerpo.