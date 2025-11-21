logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel

El conductor terminó lesionado luego de golpear primero a un Chevy y después caer contra un Corsa

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 09:53 a.m.
A
Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este viernes tras protagonizar un aparatoso accidente en Avenida Salk y la calle Nobel, en la colonia Progreso.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando el motociclista circulaba con dirección al sur sobre Avenida Salk. Al llegar al cruce con Nobel, impactó contra un automóvil Chevrolet Chevy que avanzaba por esa vía.

El golpe lo proyectó por los aires, cayendo aproximadamente cinco metros adelante, donde su cuerpo impactó contra un Chevrolet Corsa que realizaba una vuelta en "U".

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al lesionado a un hospital para recibir atención especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Peritos de Tránsito Municipal, adscritos a la SSPC capitalina, tomaron conocimiento del hecho y comenzaron con las diligencias para deslindar responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel
Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel

Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel

SLP

Redacción

El conductor terminó lesionado luego de golpear primero a un Chevy y después caer contra un Corsa

Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar
Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar

Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en Avenida Industrias; Fiscalía busca al conductor prófugo que le cortó la circulación

Motociclista derrapa en la Tamuín–Las Palmas y queda inconsciente
Motociclista derrapa en la Tamuín–Las Palmas y queda inconsciente

Motociclista derrapa en la Tamuín–Las Palmas y queda inconsciente

SLP

Huasteca Hoy

El hombre no llevaba casco; sufrió fuerte lesión en la cabeza y fue trasladado grave al IMSS de Ciudad Valles

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones
Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

SLP

Redacción

Dicha acción ocurrió en la Col. Genovevo Rivas Guillén Norte