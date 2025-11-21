Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este viernes tras protagonizar un aparatoso accidente en Avenida Salk y la calle Nobel, en la colonia Progreso.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando el motociclista circulaba con dirección al sur sobre Avenida Salk. Al llegar al cruce con Nobel, impactó contra un automóvil Chevrolet Chevy que avanzaba por esa vía.

El golpe lo proyectó por los aires, cayendo aproximadamente cinco metros adelante, donde su cuerpo impactó contra un Chevrolet Corsa que realizaba una vuelta en "U".

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al lesionado a un hospital para recibir atención especializada.

Peritos de Tránsito Municipal, adscritos a la SSPC capitalina, tomaron conocimiento del hecho y comenzaron con las diligencias para deslindar responsabilidades.