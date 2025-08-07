Muere chofer en choque de tráileres en carretera 80

Un muerto y un lesionado, fue el saldo de un choque frontal de dos tráileres en el kilómetro 55 de la carretera Guadalajara (80), a la altura de la comunidad El Jardín.

Los hechos se registraron esta mañana, cuando el chofer de uno de los tráilers invadió carril e impactó a otro, una de las unidades se incendió el otro quedó volcado.

Este segundo, circulaba con dirección de Aguascalientes a Altamira, en Tamaulipas.

En el sitio, uno de los conductores perdió la vida , mientras que el otro conducto de nombre Venancio Banda, de 66 años , originario de Ciudad Mante fue trasladado a una clínica particular por paramédicos de los servicios estatales de salud de Villa de Arriaga.

