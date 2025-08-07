Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

Derivado de la presencia permanente y la atención oportuna a hechos con apariencia de delito, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres y un menor por posesión de enervantes y estupefacientes, uno de ellos también por portación de arma prohibida, acciones que ocurrieron en la Cabecera Municipal.

Cuando policías soledenses transitaban sobre la calle Corregidora en Cabecera Municipal, notaron que tres individuos discutían y estaban a punto de comenzar una riña, por lo que se acercaron para señalarles la debida sanción.

Después de dialogar durante varios minutos con los sujetos, se identificaron como Axel „N“ de 24 años de edad, Luis „N“ de 24 años y Enrique “N“ de 17, quienes adoptaron una actitud evasiva y nerviosa, por lo que se les efectuó una inspección a su persona.

En dicha revisión, le encontraron a Axel “N“ 19 dosis de un material blanco granulado similar a la droga sintética conocida como “cristal“; a Luis “N“ de 24 años de edad, 13 envoltorios con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada „cristal“; y a Enrique “N“ seis bolsas con hierba seca similar a la marihuana, así como un objeto punzocortante similar a un machete.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes y metanfetaminas.