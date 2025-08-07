logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

Por Redacción

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

Derivado de la presencia permanente y la atención oportuna a hechos con apariencia de delito, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres y un menor por posesión de enervantes y estupefacientes, uno de ellos también por portación de arma prohibida, acciones que ocurrieron en la Cabecera Municipal.

Cuando policías soledenses transitaban sobre la calle Corregidora en Cabecera Municipal, notaron que tres individuos discutían y estaban a punto de comenzar una riña, por lo que se acercaron para señalarles la debida sanción.

Después de dialogar durante varios minutos con los sujetos, se identificaron como Axel „N“ de 24 años de edad, Luis „N“ de 24 años y Enrique “N“ de 17, quienes adoptaron una actitud evasiva y nerviosa, por lo que se les efectuó una inspección a su persona.

En dicha revisión, le encontraron a Axel “N“ 19 dosis de un material blanco granulado similar a la droga sintética conocida como “cristal“; a Luis “N“ de 24 años de edad, 13 envoltorios con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada „cristal“; y a Enrique “N“ seis  bolsas con hierba seca similar a la marihuana, así como un objeto punzocortante similar a un machete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes y metanfetaminas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres
Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

SLP

Redacción

Arrestan a 2 hombres por violencia familiar
Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

SLP

Redacción

Ataque armado contra panadería en Tamuín
Ataque armado contra panadería en Tamuín

Ataque armado contra panadería en Tamuín

SLP

Redacción

El negocio presentaba impactos de bala en la fachada

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados
Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

SLP

Redacción

Estas labores se llevaron a cabo en la colonia San Felipe