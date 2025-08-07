Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

Derivado de la atención a reportes de violencia familiar, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo, en diferentes hechos, la detención de dos personas de sexo masculino que fueron señalados de ejercer violencia familiar. En el primer hecho denunciado, un hombre fue señalado de agredir a su padre y en el segundo, otro hombre fue señalado por agredir a su pareja en presencia de un menor de 3 años.

La primera intervención de los agentes municipales se realizó en la colonia La Cruz, donde un adulto mayor, indicó que su hijo se encontraba aparentemente bajo los influjos de enervantes, y lo había agredido física y verbalmente, además de causar daños al inmueble, por lo que era su deseo proceder legalmente.

El propietario permitió el acceso a los agentes al domicilio para realizar la detención del presunto agresor de nombre Antonio de Jesús “N” de 32 años.

El segundo caso atendido se registró en un domicilio de la calle Mármol en la colonia Las Piedras. Ahí una mujer informó a los oficiales que minutos antes había sido agredida físicamente por su pareja en presencia de su hijo menor de edad. La mujer añadió que además de las agresiones, durante días había recibido amenazas por lo que solicitó proceder legalmente contra Diego “N” de 28 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante el señalamiento, los agentes municipales procedieron a la búsqueda del implicado, quien pretendió huir de la zona, siendo finalmente asegurado e informado del motivo de su detención.

Finalmente, los detenidos fueron canalizados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.