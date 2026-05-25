Muere conductor tras choque contra doble remolque

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Un hombre perdió la vida la noche de este domingo tras un choque entre un automóvil y un tráiler con doble remolque, sobre la carretera federal 70, en el tramo Tamuín-Ciudad Valles.

El accidente ocurrió cerca del ejido La Fortaleza, donde Bomberos Voluntarios de Tamuín encontraron un Volkswagen Jetta rojo, con placas de San Luis Potosí, completamente destrozado.

A un costado de la unidad se encontraba un hombre de entre 30 y 35 años, presuntamente el conductor del vehículo. Paramédicos intentaron auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil habría impactado contra el segundo remolque de un tráiler usado para transportar caña picada o naranja. La unidad de carga fue localizada abandonada metros adelante.

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Ambos vehículos quedaron fuera de la carpeta asfáltica. Hasta el momento no se ha establecido cuál de los conductores invadió el carril.

La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.