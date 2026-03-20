Muere jovencita en un gimnasio de Ciudad Valles

Ciudad Valles.- Una joven de tan solo 19 años de edad, que hacía ejercicio en un gimnasio de la colonia Rotarios, perdió la vida de manera repentina.

Fuentes oficiales informaron que la víctima llevó en vida el nombre de Citlali; era vecina de la colonia Santa Lucía. Estaba inscrita en un gimnasio que se ubica en la calle Aquiles Serdán, entre Juan Sarabia y Artes.

La noche de este jueves se encontraba realizando una rutina de ejercicios de manera ordinaria, cuando repentinamente se desplomó.

Sus compañeros, al ver que no respondía, pidieron auxilio al sistema de emergencias 911, y al poco tiempo llegaron los paramédicos de la Cruz Roja.

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La joven no respiraba y tampoco tenía pulso, por lo que los paramédicos le realizaron resucitación cardiopulmonar.

Después de un momento se detuvieron e informaron que ya había fallecido.

Para entonces, en el lugar ya se encontraba su mamá, quien, desesperada por la situación, con ayuda de unos jóvenes cargó a Citlali y la llevó a su vehículo, trasladándola a la clínica del IMSS.

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Aunque fue ingresada al área de urgencias y los médicos también intentaron reanimarla, todo fue en vano; confirmaron que había fallecido.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio, aunque se presume que la causa del deceso fue un paro cardíaco derivado de algún padecimiento.