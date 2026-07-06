Mujer en motocicleta se lesiona al derrapar

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Una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada luego de derrapar cuando circulaba por un camino vecinal de Villa de Pozos, fue atendida por paramédicos y se le llevó a un hospital a recibir atención médica.

Fue la noche del sábado, cuando a los cuerpos de auxilio se reportó a una mujer accidentada en el camino que conduce de Pozos hacia Santa Rita, la cual presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según los hechos, la fémina se desplazaba por la comunidad de Santa Rita, en la avenida principal o camino que conduce hacia Pozos, haciéndolo a bordo de una motocicleta.

En determinado momento perdió el control de la dirección y de esta forma se proyectó al pavimento en donde derrapó con todo y moto por varios metros sufriendo diversos golpes.

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Algunos testigos pidieron ayuda y al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de Villa de Pozos acudieron para atenderla y la llevaron a un hospital para que fuera atendida.

Agentes de la Policía Municipal de Pozos tomaron conocimiento del accidente para iniciar las diligencias legales, siendo la motocicleta trasladada a una pensión particular.