Apresan en Soledad a 2 objetivos prioritarios
En trabajos de respuesta inmediata a reportes ciudadanos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos objetivos prioritarios, siendo una mujer y un hombre por presunto robo y portación de arma prohibida. El arresto se llevó a cabo en la colonia San Francisco.
Agentes municipales transitaban sobre la Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Francisco, donde notaron a dos individuos que tenían características de un reporte previamente recibido en el que se informó sobre una serie de robos a comercios, por lo que se les dio alcance y luego de entrevistarlos se identificaron como Giordana "N" de 26 años y Jorge "N" de 35 años.
Ambos mostraron conducta agresiva hacia la autoridad, por lo que se procedió conforme al debido protocolo de actuación, encontrándoles un objeto punzocortante similar a una navaja y dinero en efectivo, siguiendo el debido protocolo de actuación se consultó su estatus en Plataforma México, confirmando que se trata de objetivos prioritarios, los dos cuentan con distintas detenciones y se les relaciona a denuncias por robo a comercio.
A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio y portación de arma prohibida, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.
