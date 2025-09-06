Arrestan a viciosos con “mota” y cristal

Diez hombres y una mujer fueron detenidos por policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad bajo los cargos de posesión de drogas, esto en dispositivos de seguridad realizados en distintas colonias.

Erick “N”, de 22 años de edad, fue detenido en la calle Ponciano Arriaga de la colonia Genovevo Rivas Guillén, asegurándole una bolsa con la marihuana, en tanto que en la calle Francisco Villa de la colonia 21 de Marzo se detuvo a Iván “N” de 35 años con una dosis de “cristal”.

En más resultados, fueron localizados cuando cometían faltas administrativas: Hugo “N”, de 37 años, en la colonia Santo Tomás; Germán “N”, de 34 años, en Praderas del Maurel; y Cristian “N”, de 19 años, en la colonia Los Fresnos, descubriéndole a cada uno un envoltorio con “cristal”.

Julio “N” de 54 años, Juan “N” de 44 años y Jann “N” de 35 de edad, cometían faltas al Bando de Policía y Gobierno en la calle Saturnino Cedillo de la colonia Benito Juárez, localizándoles un total de tres bolsas de “cristal”.

Arnulfo “N”, de 50 años, fue asegurado en la calle Camino a La Libertad de la colonia 21 de Marzo con 12 dosis de como “cristal” que al parecer traía para su venta.

En la calle Mizpa de la colonia San Francisco de Asís, agentes municipales atendieron un reporte sobre un sujeto con actitud sospechosa, teniendo contacto con Julio “N”, de 45 años, a quien se le encontró un envoltorio de “cristal”.

Finalmente, en la calle Valentín Amador de la colonia Genovevo Rivas Guillén Segunda Sección, policías femeninas ubicaron a Juana “N”, de 31 años, quien intentó escapar y le localizaron una bolsa con “cristal”.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y posesión de enervantes, respectivamente; además, les informaron los derechos que les asisten y se les remitió a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición por delitos contra la salud.