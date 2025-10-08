Obtiene FGR 11 sentencias abreviadas en septiembre

Un total de 11 sentencias mediante procedimiento abreviado, obtuvo la Fiscalía General de la República a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, durante el mes de septiembre.

Asimismo, el agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo la vinculación a proceso de 16 imputados en 12 asuntos por diversos delitos federales y se logró la judicialización de 77 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por personal de Policía Federal Ministerial (PFM), se cumplieron 322 mandamientos ministeriales.

Personal pericial de la institución llevó a cabo 624 intervenciones a través de sus diversas especialidades, entre las que destacan medicina forense, balística, fotografía, criminalística, lofoscopía forense, psicología, química, valuación, informática y telecomunicaciones.

Se realizó un evento para la incineración, destrucción y destino final de diversos objetos de delito, en el que se destruyeron 138 kilos 741 gramos 800 miligramos de clorhidrato de cocaína, 796 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 10 gramos 800 miligramos de cocaína, 45 kilos 877 gramos 700 miligramos de marihuana, 318 gramos 900 miligramos de metanfetamina, 266 gramos 390 miligramos de psicotrópicos, 29 gramos 600 miligramos de resina de cannabis, un kilo 565 gramos de sustancia negativa y 178 unidades de diversos psicotrópicos.

También se destruyeron 67 piezas de objetos del delito consistentes en uniformes tácticos, mochilas, tenis, cascos, báscula digital gramera, vapeadores, entre otros.

En cuanto a la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se obtuvo un millón 137 mil 579 pesos 27 centavos, en dos acuerdos para la reparación del daño a las víctimas.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal.

Se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370 de la colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.