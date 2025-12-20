logo pulso
Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de Ébano

Por Huasteca Hoy

Diciembre 20, 2025 04:18 p.m.
A
Fotos: Huasteca Hoy

Fotos: Huasteca Hoy

ÉBANO.- El conductor de una camioneta perteneciente a una empacadora de Tamuín intentó ganarle el paso al tren, lo que provocó el choque y la volcadura de la unidad.

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de las avenidas Manuel C. Lárraga y Ferrocarril, en la colonia Estación del municipio de Ébano.

Un hombre que conducía una camioneta Nissan blanca, tipo "estaquitas", con razón social Praderas Huastecas, circulaba por la avenida Manuel C. Lárraga cuando se aproximaba el tren

Fotos: Huasteca Hoy

Sin embargo, en lugar de detenerse, aceleró para intentar cruzar antes de llegar a la intersección. La maniobra fallida provocó que la unidad fuera embestida por el tren y terminara volcada a un costado de las vías.

En la camioneta viajaban tres hombres, quienes de manera milagrosa sobrevivieron. Fueron auxiliados por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias y por Bomberos; sin embargo, solo uno de ellos fue trasladado al Hospital Básico Comunitario para su valoración médica.

Embiste tren a auto que quiso ganarle el paso

Por suerte presentó daños menores y el conductor no resultó lesionado

