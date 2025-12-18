Otro policía culmina con éxito etapa en la CGE

Con una emotiva despedida, fue como culminó su último servicio el Policía Segundo, Pedro Hipólito Rubio Chávez, asignado a la Unidad de Policía y Tránsito de la región Media de la Guardia Civil Estatal; compañeros y amigos le brindaron un reconocimiento, por sus 30 años al servicio de la seguridad en San Luis Potosí.

Pedro Hipólito, se destacó en diversas áreas operativas, una de ellas el histórico "Grupo Alfa", en donde la disciplina fue uno de los pilares que siempre le llevó a tener una reconocida trayectoria en la policía del Estado.

Con espíritu de servicio y siempre atento para ayudar a sus compañeros de nuevas generaciones, reconoció que, aunque es difícil dejar atrás un capítulo importante de su vida, también se va feliz por haber contribuido a generar cambios positivos por medio de su labor.

Dentro de las acciones realizadas, Rubio Chávez reconoció que los retos para un policía son grandes, ya que siempre debe estar capacitándose y recibiendo nueva información para su labor diaria.

En este sentido, el comandante regional José Luis Pérez Puente, reconoció que, elementos como Pedro, no son fáciles de dejar ir debido a su experiencia y espíritu de servicio; sin embargo, indicó que es un gran logro poder cumplir sus 30 años e irse con una buena labor, que fue transmitir también sus conocimientos a las nuevas generaciones.

"Hoy nos despedimos de un oficial destacado, que replicó su conocimiento y apoyo entre sus compañeras y compañeros, quienes continuarán con la disciplina, honor y profesionalismo con el que se desempeñó en este tiempo", manifestó.