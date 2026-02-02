Par de farderos son detectados en flagrancia

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer por presuntos robo a comercio, dichas acciones se efectuaron en las colonias Jardines del Valle y San Francisco, al atender de forma oportuna reportes ciudadanos.

Los agentes municipales se presentaron en la Bodega Aurrerá ubicada en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento señaló a un individuo de intentar sustraer productos comestibles, de higiene personal y ropa, sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en contra de quien se identificó como Luis "N" de 37 años.

Por otra parte, policías femeninas acudieron a un supermercado que se encuentra en Avenida San Pedro, en la colonia San Francisco, donde el responsable del lugar indicó que una mujer quiso llevarse sin pagar un calentador y artículos de higiene personal, limpiadores de zapatos, comestibles y un cubrebocas.

En el lugar, las oficiales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Daniela "N" de 30 años, localizándole los productos, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo a comercio, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.