Paran jaripeo en Ciudad Fernández por colapso de gradas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la suspensión de un jaripeo en la comunidad de Atotonilco, en Ciudad Fernández.

Las acciones se realizaron la noche del miércoles, ya que en el evento colapsó una sección de gradas y a pesar del incidente que puso en riesgo la integridad de los asistentes, los organizadores pretendieran continuar con la fiesta.

La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que no tolerará negligencias y procederá con las sanciones correspondientes. No se reportan heridos.

