Paran jaripeo en Ciudad Fernández por colapso de gradas
La Coordinación Estatal de Protección Civil detiene evento en Atotonilco tras incidente
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la suspensión de un jaripeo en la comunidad de Atotonilco, en Ciudad Fernández.
Las acciones se realizaron la noche del miércoles, ya que en el evento colapsó una sección de gradas y a pesar del incidente que puso en riesgo la integridad de los asistentes, los organizadores pretendieran continuar con la fiesta.
La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que no tolerará negligencias y procederá con las sanciones correspondientes. No se reportan heridos.
Balacera interrumpe jaripeo en Hidalgo
Una mujer resultó herida y se desplegó un fuerte operativo tras los disparos durante un evento con 3 mil asistentes en Tepeji del Río
Hallan a una mujer sin vida en casa de Torremolinos
Redacción
Los hechos fueron cerca de las 22:00 horas del miércoles
Hallan muerto a chofer de un camión de carga
Redacción
Al parecer falleció víctima de un infarto, ya que no presentaba huellas de violencia