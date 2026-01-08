logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Paran jaripeo en Ciudad Fernández por colapso de gradas

La Coordinación Estatal de Protección Civil detiene evento en Atotonilco tras incidente

Por Pulso Online

Enero 08, 2026 10:46 a.m.
A
Foto: CEPC

Foto: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la suspensión de un jaripeo en la comunidad de Atotonilco, en Ciudad Fernández.

Las acciones se realizaron la noche del miércoles, ya que en el evento colapsó una sección de gradas y a pesar del incidente que puso en riesgo la integridad de los asistentes, los organizadores pretendieran continuar con la fiesta.

La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que no tolerará negligencias y procederá con las sanciones correspondientes. No se reportan heridos. 

LEA TAMBIÉN

Balacera interrumpe jaripeo en Hidalgo

Una mujer resultó herida y se desplegó un fuerte operativo tras los disparos durante un evento con 3 mil asistentes en Tepeji del Río

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Paran jaripeo en Ciudad Fernández por colapso de gradas
Paran jaripeo en Ciudad Fernández por colapso de gradas

Paran jaripeo en Ciudad Fernández por colapso de gradas

SLP

Pulso Online

La Coordinación Estatal de Protección Civil detiene evento en Atotonilco tras incidente

Hallan a una mujer sin vida en casa de Torremolinos
Hallan a una mujer sin vida en casa de Torremolinos

Hallan a una mujer sin vida en casa de Torremolinos

SLP

Redacción

Los hechos fueron cerca de las 22:00 horas del miércoles

Hallan muerto a chofer de un camión de carga
Hallan muerto a chofer de un camión de carga

Hallan muerto a chofer de un camión de carga

SLP

Redacción

Al parecer falleció víctima de un infarto, ya que no presentaba huellas de violencia

Sujeto es detenido por violencia familiar
Sujeto es detenido por violencia familiar

Sujeto es detenido por violencia familiar

SLP

Redacción