Pareja robaba lociones en una plaza comercial

Una pareja originaria del Estado de México que robaba lociones en una tienda, fue capturada por elementos de la Guardia Civil Estatal que la remitieron ante la autoridad correspondiente por el delito de robo a comercio.

Se trata de Cristella "N" de 41 años de edad y Kevin "N" de 24 años, quienes fueron detenidos en flagrancia, cuando pretendían huir con cuatro fragancias de alta gama, con valor estimado de 12 mil 420 pesos.

Inicialmente, personal de seguridad de la tienda departamental, ubicada dentro de la plaza San Luis, detectó a la pareja cuando se apoderada de las lociones, cuatro en total, dos de la marca Montblanc, otra Lacoste y la cuarta Dolce & Gabana.

Por tal motivo los vigilantes retuvieron a la pareja y le llamaron a los agentes estatales para que procedieron a su detención ya que los demandarían penalmente.

Los agentes procedieron a la detención de la pareja, que dijo provenir del Estado de México y se le leyeron sus derechos para ser remitida ante el Ministerio Público por el delito de robo.