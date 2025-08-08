Pierde la vida tras choque de motos en Ébano

ÉBANO.- Un hombre originario de la localidad de Tampaón perdió la vida luego de sufrir un accidente en motocicleta.

El percance ocurrió el pasado jueves, poco antes del mediodía, cuando Feliciano Alvarado Moreno, de 46 años de edad y conocido como El Chapo, circulaba en una motocicleta por el camino que conecta a los ejidos Tres Hermanos y Ponciano Arriaga.

Durante el trayecto, chocó contra otra motocicleta y, debido al fuerte impacto, quedó inconsciente y con lesiones en varias partes del cuerpo.

Al lugar acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes lo trasladaron al Hospital Básico Comunitario de Ébano, donde lamentablemente falleció horas después.

Sobre el otro motociclista involucrado no se obtuvo información.

Personal de la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.