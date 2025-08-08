logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Pierde la vida tras choque de motos en Ébano

El percance ocurrió el pasado jueves, poco antes del mediodía

Por Huasteca Hoy

Agosto 08, 2025 03:53 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

ÉBANO.- Un hombre originario de la localidad de Tampaón perdió la vida luego de sufrir un accidente en motocicleta.

El percance ocurrió el pasado jueves, poco antes del mediodía, cuando Feliciano Alvarado Moreno, de 46 años de edad y conocido como El Chapo, circulaba en una motocicleta por el camino que conecta a los ejidos Tres Hermanos y Ponciano Arriaga.

Durante el trayecto, chocó contra otra motocicleta y, debido al fuerte impacto, quedó inconsciente y con lesiones en varias partes del cuerpo.

Al lugar acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes lo trasladaron al Hospital Básico Comunitario de Ébano, donde lamentablemente falleció horas después.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre el otro motociclista involucrado no se obtuvo información.

Personal de la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pierde la vida tras choque de motos en Ébano
Pierde la vida tras choque de motos en Ébano

Pierde la vida tras choque de motos en Ébano

SLP

Huasteca Hoy

El percance ocurrió el pasado jueves, poco antes del mediodía

Hallan presunta fosa clandestina en Ciudad Fernández
Hallan presunta fosa clandestina en Ciudad Fernández

Hallan presunta fosa clandestina en Ciudad Fernández

SLP

PULSO

La FGE investiga los restos localizados en el lugar

Motociclista arrolla a mujer y le dan golpiza
Motociclista arrolla a mujer y le dan golpiza

Motociclista arrolla a mujer y le dan golpiza

SLP

Redacción

Intentó huir pero lo alcanzaron y luego lo entregaron a la policía

Cae banda de farderas tras robo a tienda 3B
Cae banda de farderas tras robo a tienda 3B

Cae banda de farderas tras robo a tienda 3B

SLP

Redacción