Policía Municipal asegura marihuana en dos intervenciones en la capital

Elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí realizaron dos aseguramientos de marihuana durante patrullajes de seguridad enfocados en zonas y patrones de consumo de estupefacientes.

La primera intervención ocurrió en la lateral de las vías México-Laredo y calle Tonanzintla, colonia El Llano, donde los agentes detectaron a un hombre inhalando una sustancia con un foco de cristal. Al acercarse, le notificaron la falta al Bando de Policía y Gobierno.

El implicado, identificado como Nicolás "N", de 69 años, fue revisado y se le encontró una bolsa con 19 gramos de marihuana.

El segundo hecho se registró en las calles Del Edén y Mina del Potosí, colonia Morales, donde los oficiales detectaron a tres hombres presuntamente consumiendo enervantes. Al notar la presencia policial, huyeron, dejando oculta entre jardineras una bolsa con ocho envoltorios de marihuana con un peso aproximado de 95.3 gramos.

En ambos casos, se notificó a la Fiscalía General del Estado, que definirá la situación legal correspondiente.

