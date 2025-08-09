logo pulso
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Reincidente fardero es detenido en Soledad

El joven de 21 años tenía múltiples detenciones por robo a comercio.

Por Redacción

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Detenido por robo en supermercado

Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un objetivo prioritario con múltiples antecedentes por robo a negocio, luego de ser sorprendido sustrayendo mercancía en una Bodega Aurrerá de la colonia San Francisco.

La comandancia recibió una llamada solicitando presencia policial en el supermercado ubicado en avenida San Pedro, donde el personal tenía retenido al presunto ladrón.

El sujeto fue identificado como Jesús "N", de 21 años, quien al ser revisado en Plataforma México resultó tener múltiples detenciones previas por el mismo delito.

Entre sus pertenencias se encontraron ropa interior para hombre y artículos para afeitar. En el lugar se le notificó que quedaba detenido por presunto robo a comercio y se le informaron sus derechos.

Fue trasladado a Barandilla Municipal para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

