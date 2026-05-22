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Rescatan a perritos abandonados en la colonia Los Magueyes

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a perritos abandonados en la colonia Los Magueyes

Tres perritos abandonados en un terreno de la colonia Los Magueyes, que además tenían huellas de maltrato, fueron rescatados por agentes de la Policía Municipal, que los llevaron a un lugar seguro.

La corporación, a través de la Jefatura de Ecología y Protección Animal, atendió un reporte ciudadano sobre tres caninos en condiciones de abandono y maltrato en un terreno baldío ubicado en la colonia Los Magueyes.

Al acudir al sitio, los vecinos del sector señalaron que los caninos habrían sido abandonados en el lugar, presentando visibles signos de desnutrición y enfermedad.

Enseguida, los oficiales procedieron con el resguardo y traslado al Centro Integral de Bienestar Animal para su valoración médica.

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Durante la valoración, los ejemplares presentaron afectaciones severas a su salud, por lo que especialistas determinaron aplicar el protocolo correspondiente conforme a criterios de bienestar animal y protección sanitaria.

Ante este lamentable hecho, la Policía de la Capital, a través del área de Bienestar Animal,  presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que esta autoridad realice las investigaciones contra quien resulte responsable por posibles actos de maltrato y abandono animal.

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