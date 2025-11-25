Se registran dos choques en SNM; sólo daños materiales
En un primer hecho, se reportaron daños tras un choque por alcance en los carriles centrales de Salvador Nava, en la cima del puente Xicoténcatl con dirección a la zona universitaria.
El reporte fue a las 09:30 de la mañana, cuando el conductor de un Nissan Tida impactó por alcance a una camioneta KIA. Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del accidente.
Otro suceso, fue un choque por alcance en la lateral de Salvador Nava, a la altura de la calle Independencia, donde el guiador de una camioneta tipo panel impactó por alcance a una camioneta Ford.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a una mujer que solo resultó con golpes leves, no ameritando traslado. Peritos de la SSPC toman conocimiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Fotos | Aparatosos choques en el inicio de fin de semana
Un vehículo que fue localizado volcado en la madrugada sobre Salvador Nava
no te pierdas estas noticias
Entérate: Vías libres en la capital este martes
Redacción
Principales vialidades como Salvador Nava registraron tráfico de consideración por la mañana