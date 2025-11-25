logo pulso
Se registran dos choques en SNM; sólo daños materiales

Por Redacción

Noviembre 25, 2025 11:13 a.m.
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

En un primer hecho, se reportaron daños tras un choque por alcance en los carriles centrales de Salvador Nava, en la cima del puente Xicoténcatl con dirección a la zona universitaria.

El reporte fue a las 09:30 de la mañana, cuando el conductor de un Nissan Tida impactó por alcance a una camioneta KIA. Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del accidente. 

Otro suceso, fue un choque por alcance en la lateral de Salvador Nava, a la altura de la calle Independencia, donde el guiador de una camioneta tipo panel impactó por alcance a una camioneta Ford.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a una mujer que solo resultó con golpes leves, no ameritando traslado. Peritos de la SSPC toman conocimiento.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

