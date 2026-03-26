Sin heridos, volcadura en bulevar Río Santiago
Elementos de la Guardia Civil Estatal intervinieron y retiraron el vehículo con grúa para su resguardo
Sólo daños materiales se registraron en una volcadura de un automóvil Chevrolet en el bulevar del Río Santiago.
El incidente se registró cerca de las 18:00 horas del miércoles.
En la zona, el conductor del automóvil circulaba sobre el bulevar con dirección a Lomas y al llegar a la rotonda del puente de Muñoz, pierde el control y termina volcado sobre su lado derecho.
Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento y retiraron el vehículo con grúa para depositarlo en una pensión.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No se reportan heridos.
no te pierdas estas noticias
Sin heridos, volcadura en bulevar Río Santiago
Redacción
Elementos de la Guardia Civil Estatal intervinieron y retiraron el vehículo con grúa para su resguardo
Una lesionada, deja accidente en carretera a Villa de Reyes
Redacción
Impactaron una camioneta de personal y otras dos unidades particulares
Capturan a cuatro maleantes en operativo "Factorías"
Redacción
Tres intentaban robar un tráiler y otro más vendía droga en Villa de Arriaga