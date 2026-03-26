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Sin heridos, volcadura en bulevar Río Santiago

Elementos de la Guardia Civil Estatal intervinieron y retiraron el vehículo con grúa para su resguardo

Por Redacción

Marzo 26, 2026 09:59 a.m.
A
Sin heridos, volcadura en bulevar Río Santiago

Sólo daños materiales se registraron en una volcadura de un automóvil Chevrolet en el bulevar del Río Santiago.

El incidente se registró cerca de las 18:00 horas del miércoles.

En la zona, el conductor del automóvil circulaba sobre el bulevar con dirección a Lomas y al llegar a la rotonda del puente de Muñoz, pierde el control y termina volcado sobre su lado derecho.

Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento y retiraron el vehículo con grúa para depositarlo en una pensión.

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No se reportan heridos.

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