Choque y volcadura en la carretera 57 deja un lesionado
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 194; uno de los vehículos terminó en el área verde y otro en un desnivel
Una persona resultó lesionada tras un choque entre dos vehículos que derivó en la volcadura de una camioneta sobre la carretera 57, en dirección al Distribuidor Juárez.
El percance se registró poco después de las 07:00 horas, a la altura del kilómetro 194. De acuerdo con los primeros reportes, un Nissan Versa color gris y una camioneta Chevrolet azul tuvieron contacto mientras circulaban por la zona.
Tras el impacto, el Nissan Versa salió de la carpeta asfáltica y terminó sobre el área verde, recostado sobre su costado derecho. En tanto, la camioneta Chevrolet quedó volcada en un desnivel, también sobre su lado izquierdo.
Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes, además de coordinar las maniobras para el retiro de las unidades involucradas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La persona lesionada fue atendida en el lugar; hasta el momento no se ha informado la gravedad de sus heridas.
Saquean carga de pollos tras volcadura en carretera 80
El reporte del accidente fue a las 11:00 de la mañana
no te pierdas estas noticias
Vuelca tráiler cargado con melaza en la Valles–Mante; chofer resulta lesionado
Huasteca Hoy
La unidad quedó obstruyendo parcialmente la carretera a la altura del kilómetro 32, cerca del ejido Laguna del Mante
Conductor ebrio se estrella contra puente en Vicente C. Salazar
Huasteca Hoy
El accidente en Ciudad Valles dejó dos lesionados; los ocupantes se tornaron agresivos con socorristas
Choque y volcadura en la carretera 57 deja un lesionado
Redacción
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 194; uno de los vehículos terminó en el área verde y otro en un desnivel