Choque y volcadura en la carretera 57 deja un lesionado

Una persona resultó lesionada tras un choque entre dos vehículos que derivó en la volcadura de una camioneta sobre la carretera 57, en dirección al Distribuidor Juárez.

El percance se registró poco después de las 07:00 horas, a la altura del kilómetro 194. De acuerdo con los primeros reportes, un Nissan Versa color gris y una camioneta Chevrolet azul tuvieron contacto mientras circulaban por la zona.

Tras el impacto, el Nissan Versa salió de la carpeta asfáltica y terminó sobre el área verde, recostado sobre su costado derecho. En tanto, la camioneta Chevrolet quedó volcada en un desnivel, también sobre su lado izquierdo.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes, además de coordinar las maniobras para el retiro de las unidades involucradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La persona lesionada fue atendida en el lugar; hasta el momento no se ha informado la gravedad de sus heridas.