Video | Defiende Gallardo cifras oficiales sobre la Fenapo

Insistió en que salen de un cruce de información de sectores empresariales

Por Rubén Pacheco

Agosto 16, 2025 12:59 p.m.
Las estimaciones de que el primer fin de semana la Feria Nacional Potosina (Fenapo) generó una derrama económica de más de 2 mil millones de pesos para San Luis Potosí, derivó de información facilitada por cámaras empresariales y otros sectores, defendió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Después que el mandatario estatal difundiera que dicha recaudación se obtuvo en el primer fin de semana, en redes sociales y otros sectores cuestionaron la veracidad de lo anunciado, pues consideraron que el monto era muy exorbitante.

Gallardo Cardona insistió en que las cifras son un cruce de información, donde se suman los ingresos generados en los sectores de hotelería, turismo, aeroportuario, transporte, comidas en restaurantes, terminales terrestres y todo servicio vinculado con el evento ferial.

Aseveró que una “cifra normal” en un fin de semana en la capital potosina asciende a un aproximado de 80 a 120 millones de pesos, “que es lo que regularmente la gente sale y gasta un fin de semana en las plazas, en su diversión, en comida, en su cine”, aseguró. 

