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Son aprehendidos tres asaltantes de una farmacia

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Son aprehendidos tres asaltantes de una farmacia
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra tres personas señaladas como probables responsables de un robo con violencia, ocurrido en una farmacia de la capital potosina.

      Los hechos que dieron origen a esta acción ocurrieron el 31 de mayo de 2026, cuando tres individuos ingresaron a un establecimiento ubicado en la colonia Tangamanga.

       De acuerdo con las investigaciones, dos mujeres presuntamente se apoderaron del dinero de una de las cajas registradoras, mientras que un hombre intentó sustraer efectivo de una segunda caja; ante la negativa de un trabajador, éste habría sido lesionado por disparos de arma de fuego.

      Tras tomar conocimiento de lo sucedido, Agentes Fiscales iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y llevaron a cabo diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

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      Con la integración de los datos de prueba obtenidos, la representación social solicitó la orden de aprehensión por los delitos de robo calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, misma que fue concedida por la autoridad judicial.

      Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron el mandato al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila en contra de Evelyn Yulianna "N", Mónica Elizabeth "N" y Luis Fernando "N", quienes ya se encontraban privados de la libertad por una causa penal diversa. Las personas señaladas quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requiere, a fin de que continúe su proceso legal por los delitos mencionados.

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