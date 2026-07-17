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Sorprenden a seis drogándose en Chole

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a seis drogándose en Chole
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      Durante las últimas 24 horas, seis personas fueron detenidas por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.

      Las primeras intervenciones se registraron en las colonias Praderas del Maurel, cabecera municipal, la UPA, y Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, donde se detuvo a Judith "N", de 29 años; Daniel "N", de 27 años; Isaí "N", de 25 años; Javier "N", de 34 años; y Enrique "N", de 49 años. 

      De acuerdo con los municipales, estas personas fueron detectadas alterando el orden público y cometiendo faltas administrativas. Además en las inspecciones preventivas, se les aseguraron dosis de metanfetamina.

      Por otra parte, por posesión de marihuana, Andry "N", de 20 años de edad, fue detenido en la colonia Morelos I. Su detención ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un individuo consumiendo estupefacientes en la vía pública.

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      Después de quedar en calidad de detenidas, todas las personas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias encontradas.

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