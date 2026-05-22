Sujeto golpeó a su hija de apenas tres años

Gracias a la rápida actuación de oficiales municipales, se llevó a cabo la detención de un hombre que fue señalado de golpear a su propia hija de apenas tres años de edad y a su hermana que la defendió, esto en la colonia Los Vergeles.

Al circular por la calle Vergel del Río, los agentes de Guardia Municipal vieron como una mujer les pedía detener la unidad realizando señas de auxilio con las manos, les informó que en su casa se encontraba su hermano quien momentos antes había golpeado a su propia hija y al salir en defensa de la menor, ella también fue agredida físicamente.

Al llegar al domicilio, la parte afectada autorizó el ingreso a los oficiales, quienes ubicaron al hombre identificado como Luis David "N" de 32 años.

Ante el señalamiento de la parte afectada, se procedió con la lectura de derechos que le asisten como persona en detención siendo trasladado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Luis David "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales para deslindar responsabilidades.