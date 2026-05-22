logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Fotogalería

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujeto golpeó a su hija de apenas tres años

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto golpeó a su hija de apenas tres años

Gracias a la rápida actuación de oficiales municipales, se llevó a cabo la detención de un hombre que fue señalado de golpear a su propia hija de apenas tres años de edad y a su hermana que la defendió, esto en la colonia Los Vergeles.

Al circular por la calle Vergel del Río, los agentes de Guardia Municipal vieron como una mujer les pedía detener la unidad realizando señas de auxilio con las manos, les informó que en su casa se encontraba su hermano quien momentos antes había golpeado a su propia hija y al salir en defensa de la menor, ella también fue agredida físicamente.

Al llegar al domicilio, la parte afectada autorizó el ingreso a los oficiales, quienes ubicaron al hombre identificado como Luis David "N" de 32 años.

Ante el señalamiento de la parte afectada, se procedió con la lectura de derechos que le asisten como persona en detención siendo trasladado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, Luis David "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales para deslindar responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles
Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles

Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles

SLP

Huasteca Hoy

La Cruz Roja lo atendió y trasladó de emergencia tras ser reportado

Muere peatón en medio de un choque en la 57
Muere peatón en medio de un choque en la 57

Muere peatón en medio de un choque en la 57

SLP

Redacción

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 178+800 de la carretera México

Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria
Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria

Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria

SLP

Redacción

Quedó bajo cuidado de un refugio altruista, informó Protección Civil municipal de Villa de Pozos

Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago
Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago

Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal tomó conocimiento del accidente sin reporte de heridos