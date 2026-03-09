Tamalero se queda dormido en avenida Carranza

Un vendedor de tamales fue localizado inconsciente la mañana de este lunes sobre avenida Venustiano Carranza, a la altura del Cine Avenida, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre —identificado por vecinos como el joven que suele vender tamales en la zona— fue encontrado tirado en el piso sin responder, con su cucharón a un costado y la funda de su teléfono celular cerca, lo que hace presumir que pudo haber sido sorprendido por un asalto.

El hecho ocurrió a las afueras del antro Greco, en la citada avenida. Personas que transitaban por el lugar alertaron a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos y elementos de seguridad acudieron para brindarle atención y tomar conocimiento de los hechos.

Más tarde, la Policía Vial de la Capital informó que atendieron de manera oportuna un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un hombre inconsciente sobre avenida Venustiano Carranza.

Al arribar al lugar como primeros respondientes, los agentes brindaron auxilio inmediato y se entrevistaron con la persona, quien se encontraba dormida debido al consumo de bebidas alcohólicas.

Foto: SSPC

Tras verificar sus signos vitales y confirmar que no presentaba lesiones ni requería atención médica, el hombre se retiró del sitio por sus propios medios, llevándose consigo su carrito de venta de tamales.