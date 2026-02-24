Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz

La tarde de ayer, alrededor de las 15:00 horas del lunes 23 de febrero, se registró un choque vehicular sobre la avenida Venustiano Carranza, entre Muñoz y Jaime Nunó, a la altura del Colegio Minerva.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados tres automóviles. El impacto ocurrió en el cruce de Carranza y Muñoz, lo que generó afectaciones a la circulación en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

Versiones preliminares indican que uno de los conductores habría provocado la colisión. Entre las unidades implicadas se encuentra una camioneta tipo estaquitas de carga, que presentó daños mínimos, y un automóvil particular que resultó con severos desperfectos tras el choque por alcance.

Elementos de Tránsito y servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a los involucrados y coordinar la vialidad. Hasta el momento no se reportan personas con lesiones de gravedad; únicamente daños materiales cuantiosos.

La autoridad exhortó a la ciudadanía a respetar la normativa de tránsito, evitar detenerse en la zona del incidente y no obstaculizar las labores de auxilio.