Seguridad

Tras chocar, camioneta se mete a una pastelería

Impactó contra un carro que se le atravesó en la avenida Salk, en la Progreso

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Tras chocar, camioneta se mete a una pastelería

Una camioneta y un automóvil protagonizaron un aparatoso accidente en la colonia Progreso, en donde ambas unidades impactaron y la primera terminó dentro de un local comercial en donde derribó la cortina metálica.

El caso, en el cual hubo un lesionado, tuvo lugar ceca de las ocho y media de la mañana de este domingo cuando un automóvil Chevrolet Ónix de color azul, circulaba por la avenida Prolongación El Aguaje y al arribar a la avenida Salk el conductor realizó maniobra de vuelta para ingresar a esa arteria.

Sin embargo, lo hizo sin las precauciones necesarias y se le atravesó a una camioneta Dodge tipo pick up color gris que por ahí circulaba a alta velocidad, la cual chocó contra el carro para luego continuar con su trayectoria errática y fue a parar dentro de una pastelería que se encuentra en esa esquina, derribando la cortina metálica causando más daños en el interior.

Luego del choque, socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender a una persona que salió golpeada y se evaluaba su traslado a un hospital.

Por su parte, elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente, ordenando el traslado de los vehículos a una pensión mientras que los conductores llegan a un acuerdo sobre los daños, los cuales son cuantiosos.

