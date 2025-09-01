Tres accidentes en el regreso a clases en la capital: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital inició un operativo por el regreso a clases este 1 de septiembre, a fin de mantener presencia policial en los principales planteles educativos y las zonas aledañas.

Durante la mañana la SSPC desplegó el operativo vial en 46 centros educativos de la capital con objetivo de mantener presencia en cruceros escolares y principales avenidas para favorecer la movilidad de los estudiantes, docentes y padres de familia, asimismo también se brindó atención en las escuelas de las delegaciones de La Pila y Bocas.

Al respecto, el titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló el 100 por ciento de fuerza de la policía vial se destinó al operativo con el objetivo de reducir los siniestros viales y reducir el tráfico, así como el estacionamiento en doble fila.

Señaló que una de las zonas de mayor conflicto, corresponde al primer cuadro de la ciudad debido a que las calles son muy estrechas, por lo que se trabaja en coordinación con los planteles educativos para que se respete las vías de ascenso y descenso.

Informó que durante la mañana de este lunes se registraron 3 siniestros viales por cuestiones inherentes en el descuido del manejo; sin embargo, puntualizó que no se registraron lesionados y tan fueron solo daños materiales.

"A medio día estaremos implementando nuevamente este operativo para que la salida de los estudiantes sea de manera segura y así va a ser todas las semanas siguientes".

Distracción por el celular, principal causa de accidentes

Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, señaló que la mayoría de siniestros viales registrados en vehículos automotor son por distracciones causadas por el uso del celular.

"La principal siniestralidad se da por el tema del uso del teléfono celular, eso lo tenemos muy claro en nuestras estadísticas", así lo señaló el comisario municipal.

Añadió que una de las zonas de mayor siniestralidad es la avenida Salvador Nava, puesto que esta presenta un alto índice en cuestiones de accidentes por exceso de velocidad. Sin embargo, puntualizó que en la mayoría de casos se registran choques de alcance a consecuencia de conductores distraídos por el uso de dispositivos celulares.

"Son choques por alcance, entonces ahí es donde hacemos nuevamente énfasis e hincapié a que la gente, pues deje de utilizar el teléfono celular mientras vaya manejando".

Recientemente, se registró un siniestro vial en la avenida Salvador Nava, durante la tarde de este domingo, a la altura del asta bandera. El titular de la SSPC detalló que el conductor perdió el control de vehículo debido al exceso de velocidad, lo que generó un impacto contra la guarnición de la zona y dejó como saldo una muerte de una persona masculina y un menor de edad lesionado.

Ante esto el conductor dejó el vehículo abandonado, por lo que las autoridades municipales ya dieron aviso ante el Ministerio Público para actuar en consecuencia.